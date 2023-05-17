Украина стремится развивать оффшорную ветрогенерацию - заместитель министра энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Украина стремится развивать оффшорную ветрогенерацию - сектор возобновляемой энергетики, использующий энергию морского ветра. Однако, для этого необходимо провести морское разминирование, отметил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков во время онлайн-встречи Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины, сообщает УНН.
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"Мы стремимся развивать оффшорную ветрогенерацию, и нам сначала нужно провести морское разминирование. Это очень сложный процесс, и мы потребуем огромных финансовых ресурсов, привлечения лучших специалистов и технологий", - отметил заместитель.
Детали
Во время выступления Демченков обратил внимание международных партнеров на проблему разминирования энергетических объектов, которые были в оккупации, и территорий, где велись бои. По предварительным данным Украине нужно разминировать примерно 700 кв. километров территорий, прилегающих к энергетической инфраструктуре, и 4 500 километров линий электропередачи, добавил он.
"К сожалению, эти цифры будут увеличиваться. Поэтому один из наших приоритетов - привлечение поддержки международных партнеров в гуманитарном разминировании энергетических объектов и прилегающих территорий. Важно восстановить поврежденную инфраструктуру и подготовиться к зиме, а это сложно без проведения разминирования, чтобы гарантировать безопасность нашим энергетикам", - пояснил заместитель министра.
По его словам, Украина является "одной из самых заминированных стран мира", из-за чего есть ряд "проблемных вопросов" - обучение профессиональных саперов, недостаточное количество специализированной техники и машин.
"После освобождения всех наших территорий, включая Донецкую и Луганскую области, АР Крым, работы по разминированию и восстановлению будет еще больше. И мы должны готовиться к этому уже сейчас... В вопросах разминирования мы надеемся на помощь мирового сообщества, ведь это наш общий вызов", - отметил Демченков.
Дополнение
В апреле 2023 года министерство энергетики Украины и Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заключили соглашение, расширяющее энергетическое партнерство в области ветровой генерации.
Партнерство будет включать обмен информацией и сотрудничество экспертов в разработке стратегии, соответствующей политики и правовых мер в области ветроэнергетики, обмен знаниями в развитии технологических возможностей, а также формировании стабильной основы для инвестиционной и торговой деятельности в секторе ветроэнергетики.
Напомним
Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков 13 мая провел онлайн-встречу с представителями Министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании, во время которой стороны обсудили расширение партнерства между странами в сфере зеленой энергетики.