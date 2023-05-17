Україна прагне розвивати офшорну вітрогенерацію - заступник міністра енергетики

ukru
Ексклюзив
08:30 • 4617 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 15226 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 33635 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 283699 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 382459 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312871 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345773 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308687 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223626 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207085 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
85 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 31906 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 39520 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 39269 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 19785 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 37617 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 33644 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 402489 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 545118 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 577588 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 574375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 1707 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 15352 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209218 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 382460 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178651 перегляди
Актуальне
Україна прагне розвивати офшорну вітрогенерацію - заступник міністра енергетики

Україна прагне розвивати офшорну вітрогенерацію - заступник міністра енергетики

Київ • УНН

 • 949551 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Україна прагне розвивати офшорну вітрогенерацію - сектор відновлюваної енергетики, що використовує енергію морського вітру. Однак, для цього необхідно провести морське розмінування, наголосив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков під час онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України, повідомляє УНН.

Цитата

"Ми прагнемо розвивати офшорну вітрогенерацію, і нам спочатку потрібно провести морське розмінування. Це дуже складний процес, і ми потребуватимемо величезних фінансових ресурсів, залучення найкращих спеціалістів та технологій", - зазначив заступник.

Деталі

Під час виступу Демченков звернув увагу міжнародних партнерів на проблему розмінування енергетичних об’єктів, що були в окупації, та територій, де велися бої. За попередніми даними Україні потрібно розмінувати приблизно 700 кв. кілометрів територій, прилеглих до енергетичної інфраструктури, та 4 500 кілометрів ліній електропередачі, додав він.

"На жаль, ці цифри будуть збільшуватися. Тому один із наших пріоритетів - залучення підтримки міжнародних партнерів у гуманітарному розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій. Важливо відновити пошкоджену інфраструктуру та підготуватися до зими, а це складно без проведення розмінування, аби гарантувати безпеку нашим енергетикам" - пояснив заступник міністра.

За його словами, Україна є "однією з найбільш замінованих країн світу", через що є ряд "проблемних питань" - навчання професійних саперів, недостатня кількість спеціалізованої техніки та машин.

"Після звільнення усіх наших територій, включаючи Донецьку та Луганську області, АР Крим, роботи з розмінування та відновлення буде ще більше. І ми маємо готуватися до цього вже зараз... У питаннях розмінування ми сподіваємося на допомогу світової спільноти, адже це наш спільний виклик", - зазначив Демченков.

Доповнення

У квітні 2023 року міністерство енергетики України та Міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Данії уклали угоду, що розширює енергетичне партнерство в галузі вітрової генерації.

Партнерство включатиме обмін інформацією та співпрацю експертів у розробленні стратегії, відповідної політики та правових заходів у галузі вітроенергетики, обмін знаннями у розвитку технологічних можливостей, а також формуванні стабільної основи для інвестиційної та торговельної діяльності у секторі вітроенергетики.

Нагадаємо

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков 13 травня провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Великої Британії, під час якої сторони обговорили розширення партнерства між країнами у сфері зеленої енергетики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73