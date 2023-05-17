Україна прагне розвивати офшорну вітрогенерацію - заступник міністра енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Україна прагне розвивати офшорну вітрогенерацію - сектор відновлюваної енергетики, що використовує енергію морського вітру. Однак, для цього необхідно провести морське розмінування, наголосив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков під час онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України, повідомляє УНН.
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"Ми прагнемо розвивати офшорну вітрогенерацію, і нам спочатку потрібно провести морське розмінування. Це дуже складний процес, і ми потребуватимемо величезних фінансових ресурсів, залучення найкращих спеціалістів та технологій", - зазначив заступник.
Деталі
Під час виступу Демченков звернув увагу міжнародних партнерів на проблему розмінування енергетичних об’єктів, що були в окупації, та територій, де велися бої. За попередніми даними Україні потрібно розмінувати приблизно 700 кв. кілометрів територій, прилеглих до енергетичної інфраструктури, та 4 500 кілометрів ліній електропередачі, додав він.
"На жаль, ці цифри будуть збільшуватися. Тому один із наших пріоритетів - залучення підтримки міжнародних партнерів у гуманітарному розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій. Важливо відновити пошкоджену інфраструктуру та підготуватися до зими, а це складно без проведення розмінування, аби гарантувати безпеку нашим енергетикам" - пояснив заступник міністра.
За його словами, Україна є "однією з найбільш замінованих країн світу", через що є ряд "проблемних питань" - навчання професійних саперів, недостатня кількість спеціалізованої техніки та машин.
"Після звільнення усіх наших територій, включаючи Донецьку та Луганську області, АР Крим, роботи з розмінування та відновлення буде ще більше. І ми маємо готуватися до цього вже зараз... У питаннях розмінування ми сподіваємося на допомогу світової спільноти, адже це наш спільний виклик", - зазначив Демченков.
Доповнення
У квітні 2023 року міністерство енергетики України та Міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Данії уклали угоду, що розширює енергетичне партнерство в галузі вітрової генерації.
Партнерство включатиме обмін інформацією та співпрацю експертів у розробленні стратегії, відповідної політики та правових заходів у галузі вітроенергетики, обмін знаннями у розвитку технологічних можливостей, а також формуванні стабільної основи для інвестиційної та торговельної діяльності у секторі вітроенергетики.
Нагадаємо
Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков 13 травня провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Великої Британії, під час якої сторони обговорили розширення партнерства між країнами у сфері зеленої енергетики.