Ворожий дрон атакував авто з цивільними на Харківщині: є загиблий

На харківщині ворожий дрон влучив в автівку з цивільними. Внаслідок атаки водій загинув на місці, пасажира з вибуховими пораненнями госпіталізовано, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

О 16:50 ... надійшла інформація, що на трасі в Дергачівському районі FPV-дрон влучив у легковий автомобіль. Встановлено, що постраждали 75-річний батько й 51-річний син, батько загинув на місці - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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