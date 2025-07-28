Ворожий дрон атакував авто з цивільними на Харківщині: є загиблий
Київ • УНН
На Харківщині FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, внаслідок чого 75-річний водій загинув на місці. 51-річного пасажира госпіталізовано з вибуховими пораненнями.
На харківщині ворожий дрон влучив в автівку з цивільними. Внаслідок атаки водій загинув на місці, пасажира з вибуховими пораненнями госпіталізовано, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
О 16:50 ... надійшла інформація, що на трасі в Дергачівському районі FPV-дрон влучив у легковий автомобіль. Встановлено, що постраждали 75-річний батько й 51-річний син, батько загинув на місці
Додамо
За даним фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, є постраждалий26.07.25, 18:26 • 4505 переглядiв