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Вражеский дрон атаковал авто с гражданскими на Харьковщине: есть погибший

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

На Харьковщине FPV-дрон попал в легковой автомобиль, в результате чего 75-летний водитель погиб на месте. 51-летний пассажир госпитализирован со взрывными ранениями.

Вражеский дрон атаковал авто с гражданскими на Харьковщине: есть погибший

На Харьковщине вражеский дрон попал в автомобиль с гражданскими. В результате атаки водитель погиб на месте, пассажир с взрывными ранениями госпитализирован, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

В 16:50 ... поступила информация, что на трассе в Дергачевском районе FPV-дрон попал в легковой автомобиль. Установлено, что пострадали 75-летний отец и 51-летний сын, отец погиб на месте 

- говорится в сообщении.

Добавим

По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсонской области, есть пострадавший26.07.25, 18:26 • 4504 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
Харьковская область
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