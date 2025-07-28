Вражеский дрон атаковал авто с гражданскими на Харьковщине: есть погибший
Киев • УНН
На Харьковщине FPV-дрон попал в легковой автомобиль, в результате чего 75-летний водитель погиб на месте. 51-летний пассажир госпитализирован со взрывными ранениями.
На Харьковщине вражеский дрон попал в автомобиль с гражданскими. В результате атаки водитель погиб на месте, пассажир с взрывными ранениями госпитализирован, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
В 16:50 ... поступила информация, что на трассе в Дергачевском районе FPV-дрон попал в легковой автомобиль. Установлено, что пострадали 75-летний отец и 51-летний сын, отец погиб на месте
Добавим
По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
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