Вражеский дрон атаковал авто с гражданскими на Харьковщине: есть погибший

На Харьковщине вражеский дрон попал в автомобиль с гражданскими. В результате атаки водитель погиб на месте, пассажир с взрывными ранениями госпитализирован, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

В 16:50 ... поступила информация, что на трассе в Дергачевском районе FPV-дрон попал в легковой автомобиль. Установлено, что пострадали 75-летний отец и 51-летний сын, отец погиб на месте - говорится в сообщении.

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По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

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