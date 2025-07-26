Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсонской области, есть пострадавший
Киев • УНН
В Белозерке Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. 53-летний мужчина получил минно-взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочные ранения.
В Белозерке Херсонской области россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль, есть пострадавший, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки на транспортное средство пострадал 53-летний мужчина.
Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, контузию, а также осколочные ранения лица, туловища, рук и ног. Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков
Атаки врага на Херсонскую громаду: четверо раненых, повреждены дома - МВА09.06.25, 16:42 • 2777 просмотров