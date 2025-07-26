Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсонской области, есть пострадавший

В Белозерке Херсонской области россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль, есть пострадавший, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки на транспортное средство пострадал 53-летний мужчина.

Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, контузию, а также осколочные ранения лица, туловища, рук и ног. Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков - говорится в сообщении.

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