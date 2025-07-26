росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, є постраждалий
Київ • УНН
У Білозерці на Херсонщині російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. 53-річний чоловік отримав мінно-вибухову, черепно-мозкову травми та уламкові поранення.
У Білозерці, що на Херсонщині, росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль, є постраждалий, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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За даними ОВА, через скидання вибухівки на транспортний засіб постраждав 53-річний чоловік.
Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію, а також уламкові поранення обличчя, тулуба, рук і ніг. Нині потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків - йдеться у повідомленні.
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