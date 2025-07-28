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Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом у Швеції

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція. Відповідний указ №556/2025 вже підписано.

Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом у Швеції

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню депутатку Світлану Заліщук послом України в Швеції, передає УНН.

Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція 

- йдеться в указі №556/2025.

Президент відзначив дипломатів державними нагородами, серед них - посол України в США Маркарова21.07.25, 16:51 • 3636 переглядiв

Додамо

Світлана Заліщук народилася 24 жовтня 1982 року в місті Жашків Черкаської області.

У 2014-2019 роках Світлана Заліщук була депутатом Верховної Ради 8 скликання.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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