Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом у Швеції
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція. Відповідний указ №556/2025 вже підписано.
Президент України Володимир Зеленський призначив колишню депутатку Світлану Заліщук послом України в Швеції, передає УНН.
Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція
Президент відзначив дипломатів державними нагородами, серед них - посол України в США Маркарова21.07.25, 16:51 • 3636 переглядiв
Додамо
Світлана Заліщук народилася 24 жовтня 1982 року в місті Жашків Черкаської області.
У 2014-2019 роках Світлана Заліщук була депутатом Верховної Ради 8 скликання.