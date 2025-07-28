Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом в Швеции

$41.780.01
48.980.12
ukenru
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 16540 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
13:15 • 20788 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
12:47 • 47843 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:12 • 29858 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
10:55 • 35886 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 35937 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 36750 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
28 июля, 09:11 • 29532 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
28 июля, 08:08 • 26340 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
28 июля, 06:09 • 28506 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
70%
743мм
Популярные новости
На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской: детали28 июля, 07:04 • 37537 просмотра
Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения28 июля, 08:22 • 41728 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 26691 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 44767 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 28059 просмотра
публикации
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 16546 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 28157 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 44861 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:47 • 47848 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 267575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 26767 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 111939 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 52210 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 53144 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 49371 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Беспилотный летательный аппарат
Ан-178
MIM-104 Patriot

Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом в Швеции

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция. Соответствующий указ №556/2025 уже подписан.

Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом в Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую депутатку Светлану Залищук послом Украины в Швеции, передает УНН.

Назначить Залищук Светлану Петровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция 

- говорится в указе №556/2025.

Президент отметил дипломатов государственными наградами, среди них - посол Украины в США Маркарова21.07.25, 16:51 • 3635 просмотров

Добавим

Светлана Залищук родилась 24 октября 1982 года в городе Жашков Черкасской области.

В 2014-2019 годах Светлана Залищук была депутатом Верховной Рады 8 созыва.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Швеция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9