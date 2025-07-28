Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом в Швеции
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция. Соответствующий указ №556/2025 уже подписан.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую депутатку Светлану Залищук послом Украины в Швеции, передает УНН.
Назначить Залищук Светлану Петровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция
Президент отметил дипломатов государственными наградами, среди них - посол Украины в США Маркарова21.07.25, 16:51 • 3635 просмотров
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Светлана Залищук родилась 24 октября 1982 года в городе Жашков Черкасской области.
В 2014-2019 годах Светлана Залищук была депутатом Верховной Рады 8 созыва.