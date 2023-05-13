Україна посилить співпрацю з Великобританією для швидшого переходу на зелену енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Великої Британії та Посольства Великої Британії в України. Під час зустрічі вони обговорили розширення партнерства між країнами у сфері зеленої енергетики, зокрема в межах Координаційної групи з надання допомоги енергосектору України G7+. Про це повідомляє Міненерго у Facebook, пише УНН.
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«Електроенергія буде найефективнішим енергоносієм для кліматично дружньої економіки. Майбутнє нашої країни - за чистою ядерною та відновлюваною енергетикою. Зелена трансформація може бути успішною в тому разі, якщо буде залучено достатньо приватного капіталу, тому зараз важливо активно комунікувати плани з відновлення та реформування сектору. Звісно, необхідна також потужна державна підтримка, доступність фінансування, гарантій та технологій», - зазначив Ярослав Демченков під час зустрічі.
Деталі
Учасники онлайн-зустрічі обговорили плани щодо зростання встановленої потужності вітро- та сонячної генерації, реалізації проєктів з виробництва зеленого водню та локалізації в Україні виробництва необхідного обладнання.
Україна має плани до 2050 року збільшити частку відновлюваної генерації у загальному енергоміксі до 50%.
Доповнення
Також заступник міністра зазначив, що сучасна трансформована енергетична система є ключем до досягнення кліматичних цілей та перетворення України в енергетичний хаб Європи. За його словами, збільшення використанні відновлювальних ресурсів стане поштовхом для розвитку інших секторів економіки.
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