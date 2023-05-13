Украина усилит сотрудничество с Великобританией для более быстрого перехода на зеленую энергетику

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«Электроэнергия будет самым эффективным энергоносителем для климатически дружественной экономики. Будущее нашей страны - за чистой ядерной и возобновляемой энергетикой. Зеленая трансформация может быть успешной в том случае, если будет привлечено достаточно частного капитала, поэтому сейчас важно активно коммуницировать планы по восстановлению и реформированию сектора. Конечно, необходима также мощная государственная поддержка, доступность финансирования, гарантий и технологий», - отметил Ярослав Демченков во время встречи.

Детали

Участники онлайн-встречи обсудили планы по росту установленной мощности ветро- и солнечной генерации, реализации проектов по производству зеленого водорода и локализации в Украине производства необходимого оборудования.

Украина имеет планы к 2050 году увеличить долю возобновляемой генерации в общем энергомиксе до 50%.

Дополнение

Также заместитель министра отметил, что современная трансформированная энергетическая система является ключом к достижению климатических целей и превращению Украины в энергетический хаб Европы. По его словам, увеличение использовании возобновляемых ресурсов станет толчком для развития других секторов экономики.

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