Украина усилит сотрудничество с Великобританией для более быстрого перехода на зеленую энергетику
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков провел онлайн-встречу с представителями Министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании и Посольства Великобритании в Украине. Во время встречи они обсудили расширение партнерства между странами в сфере зеленой энергетики, в частности в рамках Координационной группы по оказанию помощи энергосектору Украины G7+. Об этом сообщает Минэнерго в Facebook, пишет УНН.
Цитата
«Электроэнергия будет самым эффективным энергоносителем для климатически дружественной экономики. Будущее нашей страны - за чистой ядерной и возобновляемой энергетикой. Зеленая трансформация может быть успешной в том случае, если будет привлечено достаточно частного капитала, поэтому сейчас важно активно коммуницировать планы по восстановлению и реформированию сектора. Конечно, необходима также мощная государственная поддержка, доступность финансирования, гарантий и технологий», - отметил Ярослав Демченков во время встречи.
Детали
Участники онлайн-встречи обсудили планы по росту установленной мощности ветро- и солнечной генерации, реализации проектов по производству зеленого водорода и локализации в Украине производства необходимого оборудования.
Украина имеет планы к 2050 году увеличить долю возобновляемой генерации в общем энергомиксе до 50%.
Дополнение
Также заместитель министра отметил, что современная трансформированная энергетическая система является ключом к достижению климатических целей и превращению Украины в энергетический хаб Европы. По его словам, увеличение использовании возобновляемых ресурсов станет толчком для развития других секторов экономики.
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