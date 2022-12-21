Украина вернула еще 3 детей, которые были вывезены в детский лагерь РФ

Детали

Семьи предоставили финансовую помощь от благотворительного фонда “Каритас Украины”, а также способствовали получению родителями загранпаспортов для возвращения детей в Украину. В омбудсмана подчеркнули, что в Украину из РФ можно попасть только через третьи страны, поэтому родителям предоставили такую возможность.

Сейчас в Россию депортировано 13 613 украинских детей.

Напомним

После 8 месяцев жизни в России удалось вернуть 16-летнего Сергея, жившего вблизи Мариуполя до оккупации.