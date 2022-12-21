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Україна повернула ще 3 дітей, яких було вивезено до дитячого табору РФ

Україна повернула ще 3 дітей, яких було вивезено до дитячого табору РФ

Київ • УНН

 • 380935 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. До України повернули ще три дитини, яких під виглядом "оздоровлення" у таборі вивезли у російському Геленджику. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області.

Про це повідомили в офісі омбудсмана України, передає УНН.

Деталі

Сім'ї надали фінансову допомогу від благодійного фонду “Карітас України”, а також сприяли отриманню батьками закордонних паспортів для повернення дітей до України. В омбудсмана підкреслили, що в Україну з РФ можна попасти лише через треті країни, тому батькам надали таку можливість.

Наразі до Росії депортовано 13 613 українські дитини.

Нагадаємо

Після 8 місяців життя в Росії вдалося повернути 16-річного Сергія, який жив поблизу Маріуполя до окупації.

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