Україна повернула ще 3 дітей, яких було вивезено до дитячого табору РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. До України повернули ще три дитини, яких під виглядом "оздоровлення" у таборі вивезли у російському Геленджику. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області.
Про це повідомили в офісі омбудсмана України, передає УНН.
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Сім'ї надали фінансову допомогу від благодійного фонду “Карітас України”, а також сприяли отриманню батьками закордонних паспортів для повернення дітей до України. В омбудсмана підкреслили, що в Україну з РФ можна попасти лише через треті країни, тому батькам надали таку можливість.
Наразі до Росії депортовано 13 613 українські дитини.
Нагадаємо
Після 8 місяців життя в Росії вдалося повернути 16-річного Сергія, який жив поблизу Маріуполя до окупації.