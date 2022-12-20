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В Україну вдалося повернути дитину, яка була усиновленою у російській сім’ї

В Україну вдалося повернути дитину, яка була усиновленою у російській сім’ї

Київ • УНН

 • 819125 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Після 8 місяців життя в Росії вдалося повернути 16-чного Сергія, який жив поблизу Маріуполя до окупації.

Про це повідомили в офісі омбудсмана України Дмитра Лубінця, передає УНН.

Деталі

Після захоплення російськими окупантами рідного населеного пункту, Сергія та багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії.

Цитата

“Дитячий Омбудсман РФ Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для „милого спілкування“ з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей — всиновлення в російську сім’ю”, — йдеться у повідомленні.

Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. Хлопець розмовляв виключно з друзями у коледжі, ігноруючи “нову сім’ю”.

На щастя, ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він повинен повернутися в Україну. Допомогу знайшов в інтернеті.

“Я хочу повернутися з РФ в Україну”, — повідомлення, яке відправив Сергій у одному з чат-ботів і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть. Днями його зустріли на кордоні.

Нагадаємо

Окупаційна влада депортувала до РФ або на тимчасово-окуповані території понад 12 тисяч українських дітей. Лише 120 з них вдалося повернути.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Організовували депортацію українських дітей до рф: двом “міністрам “днр” повідомлено про підозру

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