В Украину удалось вернуть ребенка, усыновленного в российской семье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. После 8 месяцев жизни в России удалось вернуть 16-чного Сергея, жившего вблизи Мариуполя до оккупации.
Об этом сообщили в офисе омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца, передает УНН.
Детали
После захвата российскими оккупантами родного населенного пункта, Сергея и многих других детей вывезли в Донецк, а впоследствии в Россию.
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“Детский Омбудсман РФ Мария Львова-Белова, приезжавшая для „милого общения“ с детьми на камеру пропагандистских СМИ, решила судьбу Сергея и других вывезенных украинских детей — усыновление в русские семьи”, — говорится в сообщении.
Семья, в которой пришлось быть парню, имела троих собственных детей и уже одну усыновленную. Он разговаривал исключительно с друзьями в колледже, игнорируя “новую семью”.
На счастье, отношение в той семье к него было не жестоким, однако все время его не покидала мысль о то, что он должен вернуться в Украину. Помощь нашел в интернете.
“Я хочу вернуться из РФ в Украину”, — сообщение, которое отправил Сергей в одном из чат-ботов и получил ответ, что ему в этому помогут. На днях его встретили на границе.
Напомним
Оккупационные власти депортировали в РФ или на временно-оккупированные территории более 12 тысяч украинских детей. Лишь 120 из них удалось вернуть.
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