Організовували депортацію українських дітей до рф: двом "міністрам "днр" повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру “міністрам” “днр”, які організовували депортацію українських дітей до рф, пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
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Як стало відомо, йдеться про “министра здравоохранения” так званої "днр" дмитра гарцева та “министра доходов и сборов” так званої "днр" дмитра шмельова.
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“Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів пушиліна і за його “протекцією” були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року. Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до рф під виглядом поїздок до дитячих таборів”, — інформують в СБУ.
Зазначається, що керівник окупаційного “минздраву” займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресора.
Встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.
При цьому очільник “минфину” “днр” займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф, вказали у СБУ.
Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України. Однак, СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.
“На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України”, — констатують у відомстві.
Доповнення
Правоохоронні органи повідомили про підозри "заступнику міністра внутрішніх справ" та колишнім "правоохоронцям" з Криму, які перейшли на бік рф.