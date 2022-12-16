Организовывали депортацию украинских детей в рф: двум "министрам "днр" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении “министрам” “днр”, которые организовывали депортацию украинских детей в рф, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Как стало известно, речь идет о “министре здравоохранения” т.н. "днр" дмитрие гарцеве и “министре доходов и сборов” т.н. "днр" дмитрие шмелеве.
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“Эти два российских гражданина входят в ближайшее окружение главаря террористов пушилина и по его “протекции” были назначены в руководящие ряды оккупационных органов в июле этого года. Именно они причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донецкой области в россию под видом поездок в детские лагеря”, — информируют в СБУ.
Отмечается, что руководитель оккупационного “минздрава” занимался переформатированием медицинской отрасли региона под нужды страны-агрессора.
Установлено, что по его указанию переустраивают местные больницы в военные госпитали для приема раненых оккупантов.
При этом глава “минфина” “днр” занимается вопросами переустройства промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок россии, указали в СБУ.
В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной территории востока Украины. Однако СБУ установила места их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности.
“На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины”, — констатируют в ведомстве.
Дополнение
Правоохранительные органы сообщили о подозрениях "заместителю министра внутренних дел" и бывшим "правоохранителям" из Крыма, перешедшим на сторону рф.