Украина попала в топ-40 рейтинга самых могущественных стран мира

Так, Украина оказалась на 39-е месте рейтинга из 80 стран.

В прошлом году Украина занимала 33-е место из 80-ти.

"Украина, страна, история которой переживала длительные периоды оккупации со стороны других стран, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами. Страна граничит на юге с Черным и Азовским морями и граничит с несколькими восточноевропейскими государствами, включая Россию. Украина провозгласила независимость от бывшего Советского Союза в 1991 году. Ее президент избирается непосредственно избирателями. Премьер-министр является главой центрального правительства, которое разделено на исполнительную, законодательную и судебную ветви", - говорится в описании страны в рейтинге.

Ближайшие "соседи" Украины в списке - Мексика (38-е место) и Финляндия (40-е место).

Первое место рейтинга самых могущественных стран мира 2019 года - у США. На втором месте - Россия. Далее в списке - Китай (3-е место), Германия (4-е место) и Великобритания (5-е место).

На последнем - 80-м - месте - Эстония.

Напомним, Украина поднялась на 10 ступенек в рейтинге производителей оружия.