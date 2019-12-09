Україна піднялась на 10 сходинок у рейтингу виробників зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" у рейтингу Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) провідних продавців зброї зайняв 71-ше місце у 2018 році. Про це йдеться в опублікованому дослідженні у грудні 2019 році, передає УНН.
В 2017 році "Укроборонпром" був на 81-му місці. Відповідно, за один рік державний концерн зміг піднятися на 10 сходинок у рейтингу.
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"Один із пріоритетів "Укроборонпрому" – експорт. Ми активно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, укладанню нових контрактів та їх вчасному виконанні", – наголосив Генеральний директор "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.
У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно із 2017 роком.
Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" розпочав реформу спецекспортерів та самої функції продажів, яка триватиме до 2 років.