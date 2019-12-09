Украина поднялась на 10 ступенек в рейтинге производителей оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Государственный концерн "Укроборонпром" в рейтинге Стокгольмского института проблем мира (SIPRI) ведущих продавцов оружия занял 71-е место в 2018 году. Об этом говорится в опубликованном исследовании в декабре 2019 году, передает УНН.
В 2017 году "Укроборонпром" был на 81-м месте. Соответственно, за один год государственный концерн смог подняться на 10 ступенек в рейтинге.
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"Один из приоритетов "Укроборонпрома" - экспорт. Мы активно работаем над повышением качества нашей продукции, заключением новых контрактов и их своевременном выполнении", - подчеркнул Генеральный директор "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс.
В 2018 году объемы продаж вооружений в мире выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом.
Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" начал реформу спецэкспортеров и самой функции продаж, которая продлится до 2 лет.