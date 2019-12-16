Україна потрапила у топ-40 рейтингу наймогутніших країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Україна увійшла у перших чотири десятки рейтингу наймогутніших країн світу за версією американського журналу US News & World Report, передає УНН.
Так, Україна опинилася на 39-у місці рейтингу з 80 країн.
Торік Україна посідала 33-ю сходинку з 80-ти.
"Україна, країна, історія якої переживала тривалі періоди окупації з боку інших країн, сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією і реформами. Країна межує на півдні з Чорним і Азовським морями і межує з кількома східноєвропейськими державами, включаючи Росію. Україна проголосила незалежність від колишнього Радянського Союзу в 1991 році. Її президент обирається безпосередньо виборцями. Прем'єр-міністр є главою центрального уряду, яке розділене на виконавчу, законодавчу і судову гілки", - йдеться в описі країни у рейтингу.
Найближчі "сусіди" України у переліку - Мексика (38-е місце) та Фінляндія (40-е місце).
Перше місце рейтингу наймогутніших країн світу 2019 року - у США. На другій сходинці - Росія. Далі у списку - Китай (3-є місце), Німеччина (4-е місце) і Велика Британія (5-е місце).
На останньому - 80-у - місці - Естонія.
Нагадаємо, Україна піднялась на 10 сходинок у рейтингу виробників зброї.