Украина заняла первое место на турнире среди пара-стрелков в США

Турнир собрал представителей 6 стран в общей сложности около 50 спортсменов. Несмотря на невысокое представительство по количеству стран, этот турнир стал важным этапом подготовки к предстоящему Кубка мира 2018 года, который пройдет в городе Шатору (Франция) в сентябре.

Наиболее важным выводом выступления “желто-голубой” команды есть результаты спортсменов, которые смогли показать свой высокий уровень подготовки, продемонстрированный на чемпионате мира, а в некоторых упражнениях даже установить личные рекорды.

Следовательно, результат украинцев 6 “золотых” и 1 бронзовая медали и первое место на этом турнире.

Отметим, что бесспорным лидером команды стал Денисюк Алексей, который принес Украине 2 золотые награды.