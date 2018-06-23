Україна посіла перше місце на турнірі серед пара-стрілків в США

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Перший міжнародний турнір після завершення тріумфальної для української команди чемпіонату світу у місті Чеонгджу, що у Південній Кореї, пройшов у місті Форт Беннінг (США), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.

Турнір зібрав представників 6 країн у загальній кількості близько 50 спортсменів. Незважаючи на невисоке представництво за кількістю країн, цей турнір став важливим етапом підготовки до майбутнього кубку світу 2018 року, що пройде у місті Шатору (Франція) у вересні.

Найбільш важливим висновком виступу “жовто-блакитної” команди є результати спортсменів, які змогли показати свій високий рівень підготовки, продемонстрований на чемпіонаті світу, а у деяких вправах навіть встановити особисті рекорди.

Відтак, результат українців: 6 “золотих” та 1 бронзова медалі та перше місце на цьому турнірі.

Зазначимо, що безперечним лідером команди став Денисюк Олексій, котрий приніс Україні 2 золоті нагороди.

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