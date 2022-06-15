Украина попросила ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве

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“Энергетическая инфраструктура Украины продолжает нести сокрушительный ущерб. Почти 650 тысяч потребителей не имеют доступа к электроэнергии, а более 180 тысяч домохозяйств — без газоснабжения. Почти 5% установленных генерирующих мощностей разрушено. Кроме того, 35% генерирующих мощностей сейчас находится на оккупированных территориях. русская агрессия вывела из строя свыше 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и свыше 90% ветровой генерации. Добыча газа упала примерно на 12-15%”, — отметил Галущенко.

Детали

В то же время министр отметил, что сейчас Украина получает значительную поддержку от мирового сообщества. “Благодаря вашей поддержке и гуманитарной помощи моим коллегам удается возобновлять электроснабжение в среднем 50 тысяч домохозяйств ежедневно. В общей сложности с начала войны было подключено более 5,2 миллиона домохозяйств”, — подчеркнул Галущенко.

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По его словам, россия продолжает финансировать войну в Украине за счет продажи энергоресурсов. За первые 100 дней войны страна-агрессор заработала 93 миллиарда евро от экспорта ископаемого топлива. ЕС импортировал 61% от этого на сумму примерно 57 миллиардов евро.

“Нужно прекратить спонсирование русской военной машины. Мы благодарны за шестой пакет санкций ЕС, принятый в начале июня этого года. Это большой шаг вперед, и мы должны продолжать двигаться к независимости от российского ископаемого и ядерного топлива из-за войны против наших ценностей, а также из-за растущей потребности в усилении энергетической безопасности и независимости. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго и вторичные санкции — наша общая цель”, — заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина продолжает соблюдать курс на евроинтеграцию, внедряет европейские стандарты для интеграции энергорынков и расширение возможностей коммерческой торговли электроэнергией. При этом Украина уже готова играть значительную роль в укреплении энергетической безопасности региона.

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“Я хотел бы подтвердить нашу твердую преданность развитию сотрудничества с нашими международными партнерами и координации усилий для решения наших общих проблем в энергетическом секторе. Поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью и предлагаю рассмотреть возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена Международного энергетического агентства. Надеемся на положительное решение и эффективное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, энергетические данные, анализ политики, энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии и т.д.”,— подытожил Галущенко.

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Справка

Международное энергетическое агентство — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), основанный в 1974 году. Насчитывает 31 страну-участницу, 10 ассоциированных членов и 3 страны-кандидаты на полноценное членство.

На основе исследований всех аспектов энергетики (возобновляемые источники энергии, спрос и предложение нефти, газа и угля, энергоэффективность, технологии чистой энергии, системы и рынки электроэнергии, доступ к энергии, управление спросом) МЕА предоставляет аналитику, данные, рекомендации по политике и действенные решения, чтобы помочь странам обеспечить безопасную и устойчивую энергетику и многое другое.