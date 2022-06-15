Украина попросила ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве

ukru
19:03 • 18755 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 71743 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 101038 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 81931 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 58333 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 75804 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 68447 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 106749 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119963 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126318 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 79947 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 59144 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 31088 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 36535 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 49698 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 106749 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 107805 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 247625 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 277268 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 213960 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 79947 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119963 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106339 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123930 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 126221 просмотра
Актуальное
Украина попросила ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве

Украина попросила ассоциированное членство в Международном энергетическом агентстве

Киев • УНН

 • 109837 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил рассмотреть возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена Международного энергетического агентства. Такое предложение он озвучил во время заседания Управляющего совета Международного энергетического агентства, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Цитата

“Энергетическая инфраструктура Украины продолжает нести сокрушительный ущерб. Почти 650 тысяч потребителей не имеют доступа к электроэнергии, а более 180 тысяч домохозяйств — без газоснабжения. Почти 5% установленных генерирующих мощностей разрушено. Кроме того, 35% генерирующих мощностей сейчас находится на оккупированных территориях. русская агрессия вывела из строя свыше 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и свыше 90% ветровой генерации. Добыча газа упала примерно на 12-15%”, — отметил Галущенко.

Детали

В то же время министр отметил, что сейчас Украина получает значительную поддержку от мирового сообщества. “Благодаря вашей поддержке и гуманитарной помощи моим коллегам удается возобновлять электроснабжение в среднем 50 тысяч домохозяйств ежедневно. В общей сложности с начала войны было подключено более 5,2 миллиона домохозяйств”, — подчеркнул Галущенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война в Украине может привести к энергетическому кризису “в стиле 1970-х годов”

По его словам, россия продолжает финансировать войну в Украине за счет продажи энергоресурсов. За первые 100 дней войны страна-агрессор заработала 93 миллиарда евро от экспорта ископаемого топлива. ЕС импортировал 61% от этого на сумму примерно 57 миллиардов евро.

“Нужно прекратить спонсирование русской военной машины. Мы благодарны за шестой пакет санкций ЕС, принятый в начале июня этого года. Это большой шаг вперед, и мы должны продолжать двигаться к независимости от российского ископаемого и ядерного топлива из-за войны против наших ценностей, а также из-за растущей потребности в усилении энергетической безопасности и независимости. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго и вторичные санкции — наша общая цель”, — заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина продолжает соблюдать курс на евроинтеграцию, внедряет европейские стандарты для интеграции энергорынков и расширение возможностей коммерческой торговли электроэнергией. При этом Украина уже готова играть значительную роль в укреплении энергетической безопасности региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электроэнергия из Украины поможет ЕС заменить 17% экспорта российского газа

Цытата

“Я хотел бы подтвердить нашу твердую преданность развитию сотрудничества с нашими международными партнерами и координации усилий для решения наших общих проблем в энергетическом секторе. Поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью и предлагаю рассмотреть возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена Международного энергетического агентства. Надеемся на положительное решение и эффективное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, энергетические данные, анализ политики, энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии и т.д.”,— подытожил Галущенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В марте Украина присоединилась к единой энергосистемы Европы (ENTSO-E)

Справка

Международное энергетическое агентство — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), основанный в 1974 году. Насчитывает 31 страну-участницу, 10 ассоциированных членов и 3 страны-кандидаты на полноценное членство.

На основе исследований всех аспектов энергетики (возобновляемые источники энергии, спрос и предложение нефти, газа и угля, энергоэффективность, технологии чистой энергии, системы и рынки электроэнергии, доступ к энергии, управление спросом) МЕА предоставляет аналитику, данные, рекомендации по политике и действенные решения, чтобы помочь странам обеспечить безопасную и устойчивую энергетику и многое другое.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы