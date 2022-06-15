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Україна попросила асоційоване членство в Міжнародному енергетичному агентстві

Україна попросила асоційоване членство в Міжнародному енергетичному агентстві

Київ • УНН

 • 109844 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко запропонував розглянути можливість надання Україні статусу асоційованого члена Міжнародного енергетичного агентства. Таку пропозицію він озвучив під час засідання Керівної ради Міжнародного енергетичного агентства, передає УНН з посиланням на Міненерго.

Цитата

“Енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати нищівних збитків. Майже 650 тисяч споживачів не мають доступу до електроенергії, а понад 180 тисяч домогосподарств — без газопостачання. Майже 5% встановлених генеруючих потужностей зруйновано. Крім того, 35% генеруючих потужностей зараз знаходиться на окупованих територіях. російська агресія вивела з ладу понад 50% теплових потужностей, 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації. Видобуток газу впав приблизно на 12-15%”, — зазначив Галущенко.

Деталі

Водночас міністр відзначив, що зараз Україна отримує значну підтримку від світової спільноти. “Завдяки вашій підтримці та гуманітарній допомозі моїм колегам вдається відновлювати електропостачання в середньому 50 тисяч домогосподарств щодня. Загалом з початку війни було підключено понад 5,2 мільйона домогосподарств”, — наголосив Галущенко.

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За його словами, росія продовжує фінансувати війну в Україні за рахунок продажу енергоресурсів. За перші 100 днів війни країна-агресор заробила 93 мільярди євро від експорту викопного палива. ЄС імпортував 61% від цього на суму приблизно 57 мільярдів євро.

“Потрібно припинити спонсорування російської воєнної машини. Ми вдячні за шостий пакет санкцій ЄС, прийнятий на початку червня цього року. Це великий крок вперед, і ми повинні продовжувати рухатися до незалежності від російського викопного та ядерного палива через війну проти наших цінностей, а також через зростаючу потребу у посиленні енергетичної безпеки та незалежності. Сьомий пакет санкцій, газове ембарго та вторинні санкції — наша спільна мета”, — заявив міністр.

Він підкреслив, що Україна продовжує дотримуватись курсу на євроінтеграцію, впроваджує європейські стандарти для інтеграції енергоринків та розширення можливостей комерційної торгівлі електроенергією. При цьому Україна вже готова відіграти значну роль у зміцненні енергетичної безпеки регіону.

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“Я хотів би підтвердити нашу тверду відданість розбудові співпраці з нашими міжнародними партнерами та координації зусиль для вирішення наших спільних проблем в енергетичному секторі. Тож я хочу скористатися цією можливістю і пропоную розглянути можливість надання Україні статусу асоційованого члена Міжнародного енергетичного агентства. Сподіваємося на позитивне рішення та ефективну співпрацю в сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи енергетичну безпеку, енергетичні дані, аналіз політики, енергоефективність, розвиток відновлюваних джерел енергії тощо”, — підсумував Галущенко.

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Довідково

Міжнародне енергетичне агентство — автономний міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), заснований 1974 року. Налічує 31 країну-учасницю, 10 асоційованих членів та 3 країни-кандидати на повноцінне членство.

На основі досліджень всіх аспектів енергетики (відновлювані джерела енергії, попит і пропозиція нафти, газу та вугілля, енергоефективність, технології чистої енергії, системи та ринки електроенергії, доступ до енергії, управління попитом) МЕА надає аналітику, дані, рекомендації щодо політики та дієві рішення, щоб допомогти країнам забезпечити безпечну та стійку енергетику та багато іншого.

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