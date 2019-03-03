Украина пополнилась еще двумя медалями ЧЕ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике копилка сборной Украины пополнилась двумя медалями, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Марина Бех-Романчук выиграла бронзовую медаль по прыжкам в длину. Начав соревнования из двух заступов, Бех-Романчук в четвертой попытке показала результат 6,84 метра, который вывел ее на третье место.
Победила, повторив лучший результат сезона в мире (6,99 м), сербка Ивана Шпанович. Белоруска Настасья Мирончик-Иванова с личным рекордом (6,93 м) вторая.
Зато Ольга Ляхова стала автором награды аналогичного качества, как и Бех-Романчук. Как и в полуфинале, Ляхова держалась позади, а за 300 метров до финиша начала постепенно ускоряться и в результате финишировала третьей (2:03,24 мин).
Победила британка Шлейеа Оскан-Кларк (2:02,58 мин). Француженка Реней Ламот вторая (2:03,00 мин).
Отметим, в активе “желто-голубой” сборной стало 4 медали на соревнованиях в Глазго.