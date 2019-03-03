Україна поповнилася ще двома медалями ЧЄ з легкої атлетики

Марина Бех-Романчук виграла бронзову медаль зі стрибків у довжину. Почавши змагання з двох заступів, Бех-Романчук у четвертій спробі показала результат 6,84 метри, який вивів її на третю сходинку.

Перемогла, повторивши найкращий результат сезону у світі (6,99 м), сербка Івана Шпановіч. Білоруска Настасья Мірончик-Іванова з особистим рекордом (6,93 м) друга.

Натомість Ольга Ляхова стала авторкою нагороди аналогічного ґатунку, як і Бех-Романчук. Як і у півфіналі, Ляхова трималася позаду, а за 300 метрів до фінішу почала поступово прискорюватися і у результаті фінішувала третьою (2:03,24 хв).

Перемогла британка Шлейеа Оскан-Кларк (2:02,58 хв). Француженка Реней Ламот друга (2:03,00 хв).

Відзначимо, в активі “жовто-блакитної” збірної стало 4 медалі на змаганнях у Глазго.