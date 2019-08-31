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Украина будет улучшать работу пунктов пропуска на границе с Польшей - Президент

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина будет улучшать работу пунктов пропуска на границе с Польшей, что будет способствовать экономическому сотрудничеству с Европейским Союзом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Важным элементом нашего диалога является и приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе, что будет способствовать экономическому сотрудничеству Украины с ЕС, и самое главное - усилению контактов между людьми", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Дуда отметил, что в контексте разговора об улучшении пограничной инфраструктуры стороны вспомнили о польском кредите в 100 млн евро.

"Мы услышали, что проходит процедура, которая позволит украинской стороне использовать этот кредит. Я очень рад, потому что это улучшит инфраструктуру на границе", - отметил Дуда.

Президент Польши отдельно сообщил, что будет обсуждать со своими министрами создание новых пунктов пересечения границы с Украиной.

Он также выразил желание, чтобы товарооборот между двумя странами увеличивался, чтобы росли возможности польского бизнеса в Украине, а Польша была более открытой для предпринимателей из Украины. "Надеюсь, что такие возможности будут и сотрудничество в этой области будет развиваться", - резюмировал президент Польши.

Напомним, Польша является вторым крупнейшим торговым партнером Украины в ЕС.

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