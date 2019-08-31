Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею, що сприятиме економічній співпраці з Європейським Союзом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Важливим елементом нашого діалогу є й прикордонне співробітництво. Ми покращуватимемо роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, що сприятиме економічній співпраці України з ЄС, і найголовніше – посиленню міжлюдських контактів", – сказав Зеленський.
Зі свого боку Анджей Дуда зазначив, що у контексті розмови про покращення прикордонної інфраструктури сторони згадали про польський кредит у 100 млн євро.
"Ми почули, що відбувається процедура, яка дозволить українській стороні використати цей кредит. Я дуже радий, тому що це поліпшить інфраструктуру на кордоні", – зазначив Дуда.
Президент Польщі окремо повідомив, що обговорюватиме зі своїми міністрами створення нових пунктів перетину кордону з Україною.
Він також висловив бажання, щоб товарообіг між двома країнами збільшувався, щоб зростали можливості польського бізнесу в Україні, а Польща була більш відкритою для підприємців з України. "Сподіваюся, що такі можливості будуть і що співпраця в цій галузі розвиватиметься", – резюмував президент Польщі.
Нагадаємо, Польща є другим найбільшим торговельним партнером України у ЄС.