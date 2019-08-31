Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею - Президент

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна покращуватиме роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею, що сприятиме економічній співпраці з Європейським Союзом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.