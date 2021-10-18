Украина подала в Международный уголовный суд 2 обращения о незаконном призыве в Крыму и пропаганде службы в ВС РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Офис прокурора Международного уголовного суда уже направлено два представления, касающихся незаконного призыва во временно оккупированном Крыму и пропаганды службы в вооруженных силах РФ. Об этом сообщил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Заместитель председателя правления Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин сообщил, что прокуратура Автономной Республики Крым совместно с правозащитной группой и другими правозащитными организациями уже направила в Международный уголовный суд два соответствующих представления, которые касались незаконного призыва и пропаганды службы в вооруженных силах РФ
Цитата
“Результатом на международной арене является направление двух информационных сообщений в Международный уголовный суд, в офис прокурора Международного уголовного суда. Оба эти сообщения были учтены в ежегодных отчетах прокурора МУС и соответственно в конце 2020 года завершилась стадия предварительного изучения в деле ситуации в Украине. То есть Офис прокурора МУС подтвердил, что наша работа является комплиментарной для МКС. Согласно будем ожидать официального расследования”, — рассказал Поночовный.
Детали
Кроме того, Поночовный рассказал, что с 2015 года Российская Федерация провела уже 13 незаконных призывных компаний крымчан к своим вооруженным силам.
“В этом году в осени началась новая осенняя призывная компания. За этот период было призвано около 31 тыс. крымчан к вооруженным силам РФ. Около 3 тыс. крымчан планируется призвать этого года”, — сказал Поночовный.
Дополнение
Оккупанты в Крыму с 1 октября, начали очередной незаконный призыв в армию России.
Напомним, аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов сообщал, что в аннексированном Россией Крыму за семь месяцев текущего года количество уголовных дел за уклонение от незаконного призыва в армию РФ выросло на треть — с 160 до 244.
Добавим
7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинском Крыму начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее решение вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указывали в МИД.