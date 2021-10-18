Україна подала до Міжнародного кримінального суду 2 звернення щодо незаконного призову в Криму та пропаганди служби у ЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду вже скеровано два подання, які стосувалися незаконного призову в тимчасово окупованому Криму та пропаганди служби у збройних силах РФ. Про це повідомив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Заступник голови правління Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що прокуратура Автономна Республіки Крим разом з правозахисною групою та іншими правозахисними організаціями вже скерувала до Міжнародного кримінального суду два відповідних подання, які стосувалися незаконного призову та пропаганди служби у збройних силах РФ
Цитата
“Результатом на міжнародній арені є скерування двох інформаційних повідомлень до Міжнародного кримінального суду, до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Обидва ці повідомлення були враховані в щорічних звітах прокурора МКС і відповідно в кінці 2020 року завершилась стадія попереднього вивчення у справі ситуація в Україні. Тобто Офіс прокурора МКС підтвердив, що наша робота є компліментарною для МКС. Відповідно будемо очікувати офіційного розслідування”, — розповів Поночовний.
Деталі
Окрім того, Поночовний розповів, що з 2015 року Російська Федерація провела вже 13 незаконних призовних компаній кримчан до своїх збройних сил.
“Цього року в осени почалась нова осіння призовна компанія. За цей період було призвано близько 31 тис. кримчан до збройних сил РФ. Близько 3 тис. кримчан планується призвати цього року”, — сказав Поночовний.
Доповнення
Окупанти в Криму з 1 жовтня, почали черговий незаконний призов до армії Росії.
Нагадаємо, аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов повідомляв, що в анексованому Росією Криму за сім місяців поточного року кількість кримінальних справ за ухиляння від незаконного призову до армії РФ зросла на третину — зі 160 до 244.
Додамо
7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували у МЗС.