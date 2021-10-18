Україна подала до Міжнародного кримінального суду 2 звернення щодо незаконного призову в Криму та пропаганди служби у ЗС РФ

Заступник голови правління Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що прокуратура Автономна Республіки Крим разом з правозахисною групою та іншими правозахисними організаціями вже скерувала до Міжнародного кримінального суду два відповідних подання, які стосувалися незаконного призову та пропаганди служби у збройних силах РФ

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“Результатом на міжнародній арені є скерування двох інформаційних повідомлень до Міжнародного кримінального суду, до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Обидва ці повідомлення були враховані в щорічних звітах прокурора МКС і відповідно в кінці 2020 року завершилась стадія попереднього вивчення у справі ситуація в Україні. Тобто Офіс прокурора МКС підтвердив, що наша робота є компліментарною для МКС. Відповідно будемо очікувати офіційного розслідування”, — розповів Поночовний.

Деталі

Окрім того, Поночовний розповів, що з 2015 року Російська Федерація провела вже 13 незаконних призовних компаній кримчан до своїх збройних сил.

“Цього року в осени почалась нова осіння призовна компанія. За цей період було призвано близько 31 тис. кримчан до збройних сил РФ. Близько 3 тис. кримчан планується призвати цього року”, — сказав Поночовний.

Доповнення

Окупанти в Криму з 1 жовтня, почали черговий незаконний призов до армії Росії.

Нагадаємо, аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов повідомляв, що в анексованому Росією Криму за сім місяців поточного року кількість кримінальних справ за ухиляння від незаконного призову до армії РФ зросла на третину — зі 160 до 244.



Додамо

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували у МЗС.