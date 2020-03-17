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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104655 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107343 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109282 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107921 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117540 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101825 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106046 просмотра

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Украина начала транзит нефти в Беларусь

Украина начала транзит нефти в Беларусь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. АО "Укртранснафта" начало транзит нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" в Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба общества в Facebook, передает УНН.

"АО "Укртранснафта" завершило комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от МНТ "Южный" до ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси", - говорится в сообщении.

Так, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года.

В обществе отмечают, что предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания". В то же время АО "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

Напомним, в рамках договора с BNK (UK) Limited Укртранснафта уже приняла два танкера с нефтью на МНТ "Южный".

Разгрузка первого танкера завершилась 14 марта, а второго - 17 марта.

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