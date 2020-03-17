Украина начала транзит нефти в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. АО "Укртранснафта" начало транзит нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" в Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба общества в Facebook, передает УНН.
"АО "Укртранснафта" завершило комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от МНТ "Южный" до ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси", - говорится в сообщении.
Так, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года.
В обществе отмечают, что предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания". В то же время АО "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
Напомним, в рамках договора с BNK (UK) Limited Укртранснафта уже приняла два танкера с нефтью на МНТ "Южный".
Разгрузка первого танкера завершилась 14 марта, а второго - 17 марта.