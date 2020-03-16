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До українського порту прибув другий танкер з нафтою для Білорусі

До українського порту прибув другий танкер з нафтою для Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. До українського порту "Південний" прийшов другий танкер з нафтою для Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України" у Twitter.

“Другий танкер з нафтою для Білорусі. Укртранснафта розпочала розвантаження на морському нафтовому терміналі "Південний“ другого танкера з нафтою сорту Urals обсягом 80 тис.”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу “Одеса-Броди” та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу “Дружба” до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ “Південний” — ЛВДС “Броди” — ЛВДС “Мозир”.

Нагадаємо, 12 березня до українського порту Південний прийшов перший танкер нафти для Білорусі.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Білорусь затвердила тарифи на транспортування нафти трубопровідним транспортом з території України на Мозирський нафтопереробний завод.

Українські Національні Новини

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