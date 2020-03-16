В украинский порт прибыл второй танкер с нефтью для Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В украинский порт "Южный" пришел второй танкер с нефтью для Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.
"Второй танкер с нефтью для Беларуси. Укртранснафта начала разгрузку на морском нефтяном терминале "Южный" второго танкера с нефтью сорта Urals объемом 80 тыс.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разгрузка нефти происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ по маршруту МНТ "Южный" - ЛПДС "Броды" - ЛПДС "Мозырь".
Напомним, 12 марта в украинский порт Южный пришел первый танкер нефти для Беларуси.
Как сообщалось, в конце февраля Беларусь утвердила тарифы на транспортировку нефти трубопроводным транспортом по территории Украины на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.