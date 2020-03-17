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Україна почала транзит нафти до Білорусі

Україна почала транзит нафти до Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. АТ "Укртранснафта" розпочало транзит нафти нафтопроводом "Одеса-Броди" до Білорусі. Про це повідомила пресслужба товариства у Facebook, передає УНН.

"АТ "Укртранснафта" завершило комплекс робіт з підготовки маршруту транспортування від МНТ "Південний" до ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) та розпочало перекачку нафти із використанням нафтопроводу "Одеса-Броди" та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" на НПЗ Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Так, нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю вранці 17 березня 2020 року.

У товаристві зазначають, що надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між АТ "Укртранснафта" та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ "Білоруська нафтова компанія". Водночас АТ "Укртранснафта" забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

Нагадаємо, в рамках договору з BNK (UK) Limited Укртранснафта вже прийняла два танкери з нафтою на МНТ "Південний".

Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, а другого - 17 березня.

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