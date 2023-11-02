Украина планирует встречу с польской стороной во избежание блокировки движения на границе - Демченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Польские перевозчики планируют длительную забастовку на границе с Украиной, но правительство ведет переговоры для того, чтобы избежать блокирования движения грузовиков. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Польские коллеги сообщили, что акция перевозчиков может быть долговременной и что они планируют блокировать движение грузовых транспортных средств на направлениях пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская и Краковец. При этом, по информации от организаторов акции, они не будут блокировать движение автобусов, грузовиков, перевозящих гуманитарные грузы или скоропортящиеся товары, и движение легкового транспорта», - уточнил Андрей Демченко.
Детали
По его словам, Министерство инфраструктуры обратилось к польской стороне для организации встречи с участием всех заинтересованных сторон для того, чтобы избежать блокирования движения транспорта.
Он посоветовал гражданам учесть информацию о возможных осложнениях движения и отслеживать новости о начале акции польских перевозчиков. А украинским перевозчикам посоветовали рассмотреть альтернативные маршруты, хотя нельзя исключать, что с польской стороны границы движение будет перекрыто и на других направлениях.
Напомним
После либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС польские перевозчики объявили забастовку, поскольку по их мнению после введения новых правил возникает чрезмерная конкуренция. Они заявили, что заблокируют движение грузовиков на всех пунктах пропуска польско-украинской границы, кроме "Медика - Шегини".
Польские перевозчики требуют вернуть необходимость украинским транспортным фирмам получать разрешения на свою деятельность. Также хотят, чтобы польские перевозчики не были вынуждены становиться в электронную очередь на территории Украины или настаивают на отдельной очереди для пустых грузовиков.