Україна планує зустріч з польською стороною для уникнення блокування руху на кордоні - Демченко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Польські перевізники планують довготривалий страйк на кордоні з Україною, але уряд веде переговори для того, щоб уникнути блокування руху вантажівок. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
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«Польські колеги повідомили, що акція перевізників може бути довготривалою і що вони планують блокувати рух вантажних транспортних засобів на напрямках пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська та Краківець. При цьому, за інформацією від організаторів акції, вони не блокуватимуть рух автобусів, вантажівок, які перевозять гуманітарні вантажі або швидкопсувні товари, та рух легкового транспорту», - уточнив Андрій Демченко.
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За його словами, Міністерство інфраструктури звернулося до польської сторони для організації зустрічі за участю всіх зацікавлених сторін для того, щоб уникнути блокування руху транспорту.
Він порадив громадянам врахувати інформацію про можливі ускладнення руху та відслідковувати новини про початок акції польських перевізників. А українським перевізникам порадили розглянути альтернативні маршрути, хоча не можна виключати, що з польського боку кордону рух буде перекритий і на інших напрямках.
Нагадаємо
Після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк, оскільки на їх думку після введення нових правил виникає надмірна конкуренція. Вони заявили, що заблокують рух вантажівок на всіх пунктах пропуску польсько-українського кордону, окрім "Медика - Шегині".
Польські перевізники вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.