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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует закупить в этом году у Канады антиснайперские комплексы

Киев • УНН

 • 11277 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украина планирует в этом году закупить у Канады антиснайперские комплексы. Об этом сказал в интервью ВВС Украина министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

Украина планирует закупить в этом году у Канады антиснайперские комплексы

"Если бы было меньше скандалов, как с БМП, то было бы больше стран, которые хотят нам помогать. У нас есть наработки с нашими основными партнерами. Есть решение правительства Канады - в этом году мы планируем в них кое-что закупить ... Антиснайперские комплексы (техника, которая позволяет вычислить место, с которого ведет огонь снайпер - ред.). Есть договоренности и с Соединенными Штатами, Литвой, Латвией, Польшей", - сказал министр.

Он подчеркнул, что если сравнить с 2014 годом, то Украина преодолела блокаду, нежелание поставлять нам вооружение и технику.

Также Полторак рассказал, что Украина готовится к прибытию "Джевелинов". По его словам, они будут поставлены вовремя, и о дате их прибытия он договорился с министром обороны США Мэттисом.

"Мы отобрали людей и готовим их. Они проходят теоретическую подготовку, изучают различные противотанковые системы, не только "Джевелины", - уточнил он.

В то же время, Полторак призвал не переоценивать важность "Джевелинов".

"Если бы у нас там было 10 тыс. "Джевелинов", это одно дело, но когда у нас 35 этих установок - совсем другое. Поэтому давайте мы сначала их получим, а затем вы узнаете, как мы их будем использовать", - добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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