Україна планує закупити у цьому році в Канади антиснайперські комплекси

“Якби було менше скандалів, як з БМП, то було б більше країн, що хочуть нам допомагати. У нас є напрацювання з нашими основними партнерами. Є рішення уряду Канади — у цьому році ми плануємо у них дещо закупити... Антиснайперські комплекси (техніка, яка дозволяє вирахувати місце, з якого веде вогонь снайпер — ред.). Є домовленості і зі Сполученими Штатами, Литвою, Латвією, Польщею”, — сказав міністр.

Він підкреслив, що якщо порівняти з 2014 роком, то Україна подолала блокаду, небажання постачати нам озброєння і техніку.

Також Полторак розповів, що Україна готується до прибуття “Джевелінів”. За його словами, вони будуть поставлені вчасно, і про дату їхнього прибуття він домовився з міністром оборони США Меттісом.

“Ми відібрали людей і готуємо їх. Вони проходять теоретичну підготовку, вивчають різні протитанкові системи, не тільки “Джевеліни”, — уточнив він.

Водночас, Полторак закликав не переоцінювати важливість “Джевелінів”.

“Бо якби у нас там було 10 тисяч "Джевелінів", це одна справа, але коли в нас 35 цих установок — зовсім інша. Тому давайте ми спочатку їх отримаємо, а потім ви дізнаєтесь, як ми їх будемо використовувати”, — додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.