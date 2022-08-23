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Украина планирует быть готовой к вступлению в ЕС уже к концу 2024 года - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 270431 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина уже выполнила около 70% соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, быстрая интеграция в энергетическое пространство ЕС дала возможность государству почти за 2 месяца заработать 2 млрд грн на экспорте электроэнергии. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина планирует быть готовой к вступлению в ЕС уже к концу 2024 года - Шмыгаль

Цитата

«Предыдущая многомесячная подготовка дала нам быстро интегрироваться в энергетическое пространство ЕС и присоединиться к европейской сети. За неполные два месяца государство заработало 2 млрд грн от экспорта электроэнергии в Европу. И это только начало. Потенциал 70 млрд грн в год и больше. С июня нам удалось добиться, чтобы ЕС отменил все пошлины на украинский экспорт. С июля заработал транспортный безвиз. Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет введен таможенный безвиз. Далее – промышленный и цифровой. Интеграционная работа не прекращалась ни на день, и уже к концу 2024 года мы должны полностью быть готовы вступить в ЕС. Это наш ценностный и цивилизационный путь», – сообщил Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о 5 шагах реформирования таможни, предусмотренной в рамках “таможенной реформы”, приближающей украинское таможенное законодательство к ЕС.

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