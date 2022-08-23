Україна планує бути готовою до вступу в ЄС вже до кінця 2024 року - Шмигаль

Цитата

«Попередня багатомісячна підготовка дала нам швидко інтегруватися в енергетичний простір ЄС та приєднатися до європейської енергомережі. За неповні два місяці держава заробила 2 млрд грн від експорту електроенергії в Європу. І це лише початок. Потенціал 70 млрд грн на рік і більше. З червня нам вдалося добитися аби ЄС скасував усі мита на український експорт. З липня запрацював транспортний безвіз. Ми продовжуємо активно імплементовувати європейське законодавство і вже виконали близько 70% угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено митний безвіз. Далі – промисловий та цифровий. Інтеграційна робота не припинялася ні на день і вже до кінця 2024 року ми повинні повністю бути готовими вступити в ЄС. Це наш ціннісний і цивілізаційний шлях», – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці, передбаченої в рамках “митної реформи”, яка наближає українське митне законодавство до ЄС.