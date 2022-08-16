“Митний безвіз” з ЄС: Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61862 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69854 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81741 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87117 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97634 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150797 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70923 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151195 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109815 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69444 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20704 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22299 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23573 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12596 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13510 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61862 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150797 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174845 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151195 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96400 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99008 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43586 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46972 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61573 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

“Митний безвіз” з ЄС: Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці

Київ • УНН

 • 160362 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці, передбаченої в рамках “митної реформи”, яка наближає українське митне законодавство до ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на трансляцію засідання Уряду.

“Митний безвіз” з ЄС: Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці

Деталі

Першим кроком прем’єр назвав приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Зокрема, учора Парламент прийняв урядовий законопроект про зміни до Митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, фактично відкриваючи дорогу до підписання «митного безвізу».

Шмигаль додав, що Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу.

Також Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

Окрім того, Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проект електронної черги на кордоні.

Четвертий крок: розширення пунктів пропуску в рамках проекту «Відкритий кордон» та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.

Цитата

“Сьогодні на прикордонному пункті пропуску «Краківець-Корчова» запускаємо абсолютно новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу. Робимо все, аби перетин кордону був комфортним та зручним”, – повідомив Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що Уряд ще в червні подав до Верховної Ради законопроект щодо розмитнення авто через “Дію”. Він зазначив, що швидке розмитнення — не єдина новація цього законопроекту. Наразі усувається також людський фактор у питанні визначення ставок, за якими відбувається розмитнення.

“Тобто всі можливі схеми із заниженням вартості, підробленими інвойсами, неіснуючими пошкодження — усе це має зникнути раз і назавжди. Запропоновані процес і формула, за якими відбувається розмитнення, максимально прості. Заповнення форми — до 10 хвилин, і одразу сплата через “Дію”. Замість нинішніх 4-х платежів, які створювали бюрократію і складнощі, тепер буде один платіж. Зручно, просто та ефективно”, – сказав Шмигаль.

Доповнення

21 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №7420 про митний безвіз.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29