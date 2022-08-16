“Митний безвіз” з ЄС: Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про 5 кроків реформування митниці, передбаченої в рамках “митної реформи”, яка наближає українське митне законодавство до ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на трансляцію засідання Уряду.
Деталі
Першим кроком прем’єр назвав приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Зокрема, учора Парламент прийняв урядовий законопроект про зміни до Митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, фактично відкриваючи дорогу до підписання «митного безвізу».
Шмигаль додав, що Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу.
Також Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.
Окрім того, Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проект електронної черги на кордоні.
Четвертий крок: розширення пунктів пропуску в рамках проекту «Відкритий кордон» та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.
Цитата
“Сьогодні на прикордонному пункті пропуску «Краківець-Корчова» запускаємо абсолютно новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу. Робимо все, аби перетин кордону був комфортним та зручним”, – повідомив Шмигаль.
Прем’єр-міністр повідомив, що Уряд ще в червні подав до Верховної Ради законопроект щодо розмитнення авто через “Дію”. Він зазначив, що швидке розмитнення — не єдина новація цього законопроекту. Наразі усувається також людський фактор у питанні визначення ставок, за якими відбувається розмитнення.
“Тобто всі можливі схеми із заниженням вартості, підробленими інвойсами, неіснуючими пошкодження — усе це має зникнути раз і назавжди. Запропоновані процес і формула, за якими відбувається розмитнення, максимально прості. Заповнення форми — до 10 хвилин, і одразу сплата через “Дію”. Замість нинішніх 4-х платежів, які створювали бюрократію і складнощі, тепер буде один платіж. Зручно, просто та ефективно”, – сказав Шмигаль.
Доповнення
21 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №7420 про митний безвіз.