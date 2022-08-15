Парламент ухвалив законопроект про митний безвіз з ЄС: що це означає
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт №7420 про митний безвіз з ЄС. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
«Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про зміни до Митного кодексу України, необхідні для приєднання нашої країни до Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS та Конвенції про процедуру спільного транзиту. Дякую парламентарям за це рішення», - написав Шмигаль у Telegram.
Деталі
За його словами, закон наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу. «Зокрема, вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів. Також зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що прискорить її проходження та зменшить корупційні ризики», - зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що подальше укладення "митного безвізу" із ЄС дасть можливість Україні запровадити обмін митною інформацією щодо транзитних вантажів із 36 країнами в режимі реального часу, спеціальні транзитні спрощення та прості й рівні умови для фінансових гарантів.
Доповнення
21 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №7420 про митний безвіз.
Контекст
У 2021 році Україна планувала за 2-3 роки підписати з Європейським Союзом п’ять нових "безвізів" у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов. Усі вони вже майже виконані. Після ухвалення законопроекту про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (Convention on Common Transit Procedure – ССTP) вона стане основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Великою Британією, Туреччиною, Північною Македонією та Сербією.
Нова комп'ютеризована транзитна система (New Computerized Transit System – NCTS) – це система, в основі якої лежить Конвенція про процедуру спільного транзиту.
Україна реформує митну систему відповідно до норм ЄС. Спільний транзит – одне з ключових питань економічної інтеграції між ЄС та Україною. Щоб приєднатися до Конвенції, Україна має запровадити застосування NCTS. Застосування NCTS розпочалося 16 листопада 2020.
Запровадження системи в Україні відбувається у три етапи: Пілотний проект (завершено), Національне застосування (розпочато 17 березня 2021 – триває) та Міжнародне застосування (розпочнеться після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту).