Парламент принял законопроект о таможенном безвизе с ЕС: что это значит

Цитата

«Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект об изменениях в Таможенный кодекс Украины, необходимые для присоединения нашей страны к Новой компьютерной транзитной системе NCTS и Конвенции о процедуре совместного транзита. Спасибо парламентариям за это решение», - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По его словам, закон приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза. «В частности, совершенствует действующие нормы в части упрощения прохождения таможни для надежных предприятий, предоставление статуса финансового гаранта и обеспечение уплаты таможенных платежей. Также изменения предусматривают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжения цифровизации таможни, что ускорит ее прохождение и уменьшит коррупционные риски», - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что дальнейшее заключение "таможенного безвиза" с ЕС позволит Украине ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени, специальные транзитные упрощения и простые и равные условия для финансовых гарантов.

Дополнение

21 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7420 о таможенном безвизе.

Контекст

В 2021 году Украина планировала за 2-3 года подписать с Европейским Союзом пять новых "безвизов" в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий. Все они уже почти выполнены. После принятия законопроекта о присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (Convention on Common Transit Procedure – ССTP) она станет основой для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Великобританией, Турцией, Северной Македонией и Сербией.

Новая компьютеризированная транзитная система (New Computerized Transit System – NCTS) – это система, в основе которой лежит Конвенция о процедуре совместного транзита.

Украина реформирует таможенную систему в соответствии с нормами ЕС. Совместный транзит – является одним из ключевых вопросов экономической интеграции между ЕС и Украиной. Чтобы присоединиться к Конвенции, Украина должна использовать NCTS. Применение NCTS началось 16 ноября 2020 года.

Введение системы в Украине происходит в три этапа: Пилотный проект (завершено), Национальное применение (начато 17 марта 2021 г. – продолжается) и Международное применение (начнется после присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита).