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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Рада підтримала запровадження митного безвізу

Рада підтримала запровадження митного безвізу

Київ • УНН

 • 172661 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №7420 про митний безвіз. Про це повідомив голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, повідомляє УНН.

Деталі

Законопроект пропонує уніфікувати передбачені Митним кодексом України правила щодо отримання статусу фінансового гаранта, забезпечення сплати митних платежів, отримання авторизації на застосування спрощень «загальна гарантія», «звільнення від гарантії» і т.д. з вимогами, визначеними Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.

«Також передбачається дозволити користуватися спрощеннями під час здійснення митних формальностей усім надійним підприємствам, а не тільки авторизованим економічним операторам та інші зміни.

Закликаю бізнес долучитися до роботи над законопроєктом до другого читання», - написав нардеп у себе в Telegram-каналі.

Контекст

У 2021 році Україна планувала за 2-3 роки підписати з Європейським Союзом п’ять нових "безвізів" у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов. Усі вони вже майже виконані. Після ухвалення законопроекту про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (Convention on Common Transit Procedure – ССTP) вона стане основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Великою Британією, Туреччиною, Північною Македонією та Сербією.

Нова комп'ютеризована транзитна система (New Computerized Transit System – NCTS) – це система, в основі якої лежить Конвенція про процедуру спільного транзиту.

Україна реформує митну систему відповідно до норм ЄС. Спільний транзит – одне з ключових питань економічної інтеграції між ЄС та Україною. Щоб приєднатися до Конвенції, Україна має запровадити застосування NCTS. Застосування NCTS розпочалося 16 листопада 2020.

Запровадження системи в Україні відбувається у три етапи: Пілотний проект (завершено), Національне застосування (розпочато 17 березня 2021 – триває) та Міжнародне застосування (розпочнеться після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту).

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