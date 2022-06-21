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Рада поддержала введение таможенного безвиза

Рада поддержала введение таможенного безвиза

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7420 о таможенном безвизе. Об этом сообщил глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, сообщает УНН.

Детали

Законопроект предлагает унифицировать предусмотренные Таможенным кодексом Украины правила по получению статуса финансового гаранта, обеспечению уплаты таможенных платежей, получению авторизации на применение упрощений «общая гарантия», «освобождению от гарантии» и т.д. с требованиями, определенными Конвенцией о процедуре совместного транзита от 20 мая 1987 года.

«Также предполагается разрешить пользоваться упрощениями при совершении таможенных формальностей всем надежным предприятиям, а не только авторизованным экономическим операторам и другие изменения.

Призываю бизнес приобщиться к работе над законопроектом ко второму чтению», – написал нардеп у себя в Telegram-канале.

Контекст

В 2021 году Украина планировала за 2-3 года подписать с Европейским Союзом пять новых "безвизов" в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий. Все они уже почти выполнены. После принятия законопроекта о присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (Convention on Common Transit Procedure – ССTP) она станет основой для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Великобританией, Турцией, Северной Македонией и Сербией.

Новая компьютеризированная транзитная система (New Computerized Transit System – NCTS) – это система, в основе которой лежит Конвенция о процедуре совместного транзита.

Украина реформирует таможенную систему в соответствии с нормами ЕС. Совместный транзит – является одним из ключевых вопросов экономической интеграции между ЕС и Украиной. Чтобы присоединиться к Конвенции, Украина должна использовать NCTS. Применение NCTS началось 16 ноября 2020 года.

Введение системы в Украине происходит в три этапа: Пилотный проект (завершено), Национальное применение (начато 17 марта 2021 г. – продолжается) и Международное применение (начнется после присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита).

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