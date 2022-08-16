"Таможенный безвиз" из ЕС: Шмыгаль рассказал о 5 шагах реформирования таможни

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 16085 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 50758 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 94357 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 129167 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 127638 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 279475 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135799 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122936 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 379944 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84392 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 14498 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 9858 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 7616 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 12756 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 12085 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 279475 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 301462 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 379944 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 356168 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 402142 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 318 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80715 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114266 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133843 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172622 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Таможенный безвиз" из ЕС: Шмыгаль рассказал о 5 шагах реформирования таможни

Киев • УНН

 • 160362 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о 5 шагах реформирования таможни, предусмотренной в рамках “таможенной реформы”, приближающей украинское таможенное законодательство к ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию заседания Правительства.

"Таможенный безвиз" из ЕС: Шмыгаль рассказал о 5 шагах реформирования таможни

Детали

Первым шагом премьер назвал присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.

В частности, вчера Парламент принял правительственный законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, и эти изменения максимально приближают украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза, фактически открывая дорогу к подписанию «таможенного безвиза».

Шмыгаль добавил, что Украина начнет обмениваться таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени.

Также Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и Государственной таможенной службе поручено активизировать процесс переговоров по открытию общих пунктов пропуска на границе с ЕС.

Кроме того, Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе.

Четвертый шаг: расширение пунктов пропуска в рамках проекта «Открытая граница» и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей.

Цитата

“Сегодня на пограничном пункте пропуска «Краковец-Корчева» запускаем совершенно новый автобусный терминал, который способный будет прорабатывать от 30 автобусов в сутки. Делаем все, чтобы пересечение границы было комфортным и удобным”, – сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что Правительство еще в июне подало в Верховную Раду законопроект о растаможке авто в “Дія”. Он отметил, что быстрое растаможивание — не единственное новшество этого законопроекта. Устраняется также человеческий фактор в вопросе определения ставок, по которым происходит растаможка.

“То есть все возможные схемы с занижением стоимости, поддельными инвойсами, несуществующими повреждениями — все это должно исчезнуть раз и навсегда. Предлагаемые процесс и формула, по которым происходит растаможка, максимально просты. Заполнение формы — до 10 минут, и сразу уплата через “Дія”. Вместо нынешних 4-х платежей, создававших бюрократию и сложности, теперь будет один платеж. Удобно, просто и эффективно”, – сказал Шмыгаль.

Дополнение

21 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7420 о таможенном безвизе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81