"Таможенный безвиз" из ЕС: Шмыгаль рассказал о 5 шагах реформирования таможни

Детали

Первым шагом премьер назвал присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита.

В частности, вчера Парламент принял правительственный законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, и эти изменения максимально приближают украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза, фактически открывая дорогу к подписанию «таможенного безвиза».

Шмыгаль добавил, что Украина начнет обмениваться таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени.

Также Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и Государственной таможенной службе поручено активизировать процесс переговоров по открытию общих пунктов пропуска на границе с ЕС.

Кроме того, Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе.

Четвертый шаг: расширение пунктов пропуска в рамках проекта «Открытая граница» и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей.

Цитата

“Сегодня на пограничном пункте пропуска «Краковец-Корчева» запускаем совершенно новый автобусный терминал, который способный будет прорабатывать от 30 автобусов в сутки. Делаем все, чтобы пересечение границы было комфортным и удобным”, – сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что Правительство еще в июне подало в Верховную Раду законопроект о растаможке авто в “Дія”. Он отметил, что быстрое растаможивание — не единственное новшество этого законопроекта. Устраняется также человеческий фактор в вопросе определения ставок, по которым происходит растаможка.

“То есть все возможные схемы с занижением стоимости, поддельными инвойсами, несуществующими повреждениями — все это должно исчезнуть раз и навсегда. Предлагаемые процесс и формула, по которым происходит растаможка, максимально просты. Заполнение формы — до 10 минут, и сразу уплата через “Дія”. Вместо нынешних 4-х платежей, создававших бюрократию и сложности, теперь будет один платеж. Удобно, просто и эффективно”, – сказал Шмыгаль.

Дополнение

21 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7420 о таможенном безвизе.