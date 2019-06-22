Украина поддержала конвенцию о борьбе с насилием и домогательствами на работе

В голосовании принимали участие представители правительств, работодателей и работников. Соглашение было принято 439 голосами "за" при семи голосах "против", а 30 представителей - воздержались.

Украина проголосовала "за" конвенцию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что МОТ идет в ногу со временем, адаптируется к преобразованиям на рынке труда, продвигая идеи справедливой глобализации. По его словам, это приведет к сокращению масштабов неравенства и дискриминации и позволит обеспечить всех достойной работой.

В конвенции провозглашается, что насилие и домогательства в сфере труда - серьезное нарушение прав человека и угроза равенства. Страны, которые ратифицируют этот документ, должны будут разработать систему отслеживания таких случаев на работе и механизмы борьбы с ними.

Под особым контролем должна быть работа в ночное время и в безлюдных местах. Государства обязаны будут обратить особое внимание на защиту стажеров, добровольцев и временно нанятых работников, а также людей, работающих в неформальном секторе экономики, которых на сегодняшний день около 2,5 миллиарда человек, отмечается на сайте новостей ООН.

"Без уважения нет достоинства на работе, а без достоинства нет социальной справедливости", - сказала представительница МОТ Мануэла Томей. Новое соглашение - первый юридически обязательный международный документ, согласованный организацией после 2011 года, когда была принята конвенция о домашней прислуге.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер отметил, что женщины гораздо больше страдают от домогательств и насилия на рабочем месте, чем мужчины. "Новые стандарты признают право каждого на свете работы свободной от насилия и преследований", - отметил он.

Напомним, в Украине увеличилось количество зарегистрированных преступлений против равноправия.