Украина поддержала конвенцию о борьбе с насилием и домогательствами на работе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 64481 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 138209 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 119743 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 179463 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 226897 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 197614 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 236762 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206108 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 473458 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 239242 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
84%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 120568 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 46759 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 77492 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 50581 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 75695 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 244449 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 224076 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 309604 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 473458 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 568081 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 16809 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 179463 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 74696 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 71524 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 77182 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украина поддержала конвенцию о борьбе с насилием и домогательствами на работе

Киев • УНН

 • 13815 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Международная организация труда (МОТ) в пятницу приняла Международную конвенцию о борьбе с насилием и домогательствами в сфере труда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Украина поддержала конвенцию о борьбе с насилием и домогательствами на работе

В голосовании принимали участие представители правительств, работодателей и работников. Соглашение было принято 439 голосами "за" при семи голосах "против", а 30 представителей - воздержались.

Украина проголосовала "за" конвенцию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что МОТ идет в ногу со временем, адаптируется к преобразованиям на рынке труда, продвигая идеи справедливой глобализации. По его словам, это приведет к сокращению масштабов неравенства и дискриминации и позволит обеспечить всех достойной работой.

В конвенции провозглашается, что насилие и домогательства в сфере труда - серьезное нарушение прав человека и угроза равенства. Страны, которые ратифицируют этот документ, должны будут разработать систему отслеживания таких случаев на работе и механизмы борьбы с ними.

Под особым контролем должна быть работа в ночное время и в безлюдных местах. Государства обязаны будут обратить особое внимание на защиту стажеров, добровольцев и временно нанятых работников, а также людей, работающих в неформальном секторе экономики, которых на сегодняшний день около 2,5 миллиарда человек, отмечается на сайте новостей ООН.

"Без уважения нет достоинства на работе, а без достоинства нет социальной справедливости", - сказала представительница МОТ Мануэла Томей. Новое соглашение - первый юридически обязательный международный документ, согласованный организацией после 2011 года, когда была принята конвенция о домашней прислуге.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер отметил, что женщины гораздо больше страдают от домогательств и насилия на рабочем месте, чем мужчины. "Новые стандарты признают право каждого на свете работы свободной от насилия и преследований", - отметил он.

Напомним, в Украине увеличилось количество зарегистрированных преступлений против равноправия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77