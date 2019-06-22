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Україна підтримала конвенцію про боротьбу з насильством і домаганнями на роботі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Міжнародна організація праці (МОП) у п'ятницю ухвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з насильством і домаганнями у сфері праці. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Україна підтримала конвенцію про боротьбу з насильством і домаганнями на роботі

В голосуванні брали участь представники урядів, роботодавців і працівників. Угода була прийнята 439 голосами "за" при семи голосах "проти", а 30 представників - утрималися.

Україна проголосувала "за" конвенцію.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що МОП йде в ногу з часом, адаптується до перетворень на ринку праці, просуваючи ідеї справедливої глобалізації. За його словами, це призведе до скорочення масштабів нерівності та дискримінації і дозволить забезпечити всіх гідною роботою.

У конвенції проголошується, що насильство і домагання у сфері праці - серйозне порушення прав людини і загроза рівності. Країни, які ратифікують цей документ, повинні будуть розробити систему відстеження таких випадків на роботі і механізми боротьби з ними.

Під особливим контролем має бути робота в нічний час і в безлюдних місцях. Держави зобов'язані будуть звернути особливу увагу на захист стажерів, добровольців і тимчасово найнятих працівників, а також людей, які працюють в неформальному секторі економіки, яких на сьогодні близько 2,5 мільярда осіб, зазначається на сайті новин ООН.

"Без поваги немає гідності на роботі, а без гідності немає соціальної справедливості", - сказала представниця МОП Мануела Томей. Нова угода - перший юридично обов'язковий міжнародний документ, узгоджений організацією після 2011 року, коли була прийнята конвенція про домашню прислугу.

Генеральний директор МОП Гай Райдер відзначив, що жінки набагато більше страждають від домагань та насильства на робочому місці, ніж чоловіки. "Нові стандарти визнають право кожного на світ роботи вільний від насильства і переслідувань", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість зареєстрованих злочинів проти рівноправності.

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