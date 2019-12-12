Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты с НАТО

“Делегация Украины во главе с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергеем Демедюком приняла участие в 28-м заседании совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 12 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По итогам заседания стороны подписали обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-технического сотрудничества”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год.

“Стороны рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставкам, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, нардепы приняли проект постановления о проведении в Украине весенней сессии ПА НАТО.