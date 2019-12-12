Нардепи ухвалили проект постанови про проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому проект постанови про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору в Україні. Відповідне рішення підтримали 322 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови №2417 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору" передбачає утворити Організаційний комітет з підготовки і проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, який має розробити відповідний план заходів.
За словами авторів проекту постанови, проведення в м. Києві сесії ПА НАТО сприятиме підвищенню авторитету України як у світі загалом, так й на євроатлантичному просторі зокрема, особливо з урахуванням прагнень нашої держави щодо набуття членства в Північноатлантичному альянсі. Очікується прибуття до 600 іноземних гостей.
Додамо, постанова раніше прийнята народними депутатами України попереднього скликання, тому її повторне прийняття відбулося у зв’язку зі зміною назв міністерств і комітетів, які потрібно уточнити.
Нагадаємо, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк раніше заявляла, Верховна Рада України, спільно з офісом Президента та Міністерством закордонних справ, повинні посилити кадрову та роз’яснювальну складові діяльності українських делегацій в Раді Європи та ПАРЄ.